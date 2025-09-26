الجلفة .. البحث عن طفل جرفته السيول بدار الشيوخ

أطقت مصالح الحماية المدنية بالجلفة، اليوم الجمعة، عملية بحث عن طفل جرفته سيول وادٍ بمنطقة دار الشيوخ.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، تدخلت بدار الشيوخ في حدود الساعة 18:30، لأجل نداء مفاده فقدان طفل يبلغ من العمر سنتين، جرفته سيول واد بمنطقة سد أم الذروع بسيدي بايزيد.

العملية تمت بالتنسيق مع إسعافات الوحدة الرئيسية، متمثلة في فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة، وفرقة الغطاسين وفرقة السينوتقنية بالجلفة، والمركز المتقدم بالجلفة والوحدة الثانوية بحاسي بحبح.

كما تم تسخير لهذه العملية كافة الإمكانيات البشرية والمادية.