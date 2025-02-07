الجلفة: تفكيك شبكة إجرامية وحجز ما يقارب 1400 قرص مهلوس

أطاحت فرقة البحث والتدخل BRI التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالجلفة، بحر هذا الأسبوع. بشبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص من ذوي السوابق القضائية. في العقد الثاني من أعمارهم. تقوم بترويج وبيع المؤثرات العقلية، مع حجز 1392 كبسولة من المؤثرات العقلية.

العملية جاءت إثر أبحاث وتحريات ميدانية مكثفة، تمت مباشرتها تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن نشاط إجرامي لأفراد الشبكة الإجرامية السالفة الذكر، متعلق بترويج وبيع المؤثرات العقلية على مستوى قطاع الاختصاص.

وإثر متابعة وترصد ميداني، ووضع خطة أمنية محكمة، تمكنت عناصر الشرطة التابعة لفرقة البحث والتدخل من توقيف أفراد الشبكة الإجرامية، وحجز 1370 كبسولة من المؤثرات العقلية، نوع بريقابالين 300 ملغ. وكذا حجز 22 قرصاً من المؤثرات العقلية، نوع كيتيل. بالإضافة إلى قارورة سائل مهلوس، ومبلغ مالي قدره 597.000,00 دج من عائدات النشاط الإجرامي.

وبعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية المتعلقة بقضية الحال. قامت فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.