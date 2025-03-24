الجلفة.. حجز أزيد من 4 آلاف قرص مهلوس مُخبّأ داخل سيارة

أحبطت المصالح العملياتية لأمن ولاية الجلفة، ممثلة في المصلحة الولائية للأمن العمومي بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات، نشاط شبكة إجرامية منظمة. كانت تخطط لتمرير كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، انطلاقا من الولايات الجنوبية للوطن نحو الشمال.

العملية جاءت استغلالا للمعلومات المتعلقة بالطرق والكيفيات المنتهجة من قبل الشبكات الإجرامية في تخزين ونقل الممنوعات.

وعلى إثر نقاط مراقبة فجائية على مستوى مداخل ومخارج مدينة الجلفة. تمكنت عناصر الشرطة من توقيف فردين من الشبكة الإجرامية السالفة الذكر على متن سيارة سياحية.

وبعد التفتيش الدقيق للسيارة، تم ضبط وحجز 4425 كبسولة من نوع “بريغابالين 300ملغ”، كانت مخبأة بإحكام للتمويه داخل التجاويف في الصندوق الخلفي للسيارة. ضبط وحجز مبلغ مالي قدره 145.000,00 دج من العائدات الإجرامية. بالإضافة إلى حجز سيارة سياحية.

تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة محكمة الجلفة عن قضية: جناية حيازة وشراء قصد البيع والتخزين المؤثرات العقلية ونقلها باستعمال وسيلة نقل في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب.