الجلفة.. حريق غرفة بمرقد في وسط المدينة

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم بحي البرج مدعمة بإسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالجلفة، مساء اليوم، في حدود الساعة (16سا 44د) لأجل نشوب حريق على مستوى مرقد بوسط المدينة (مرقد الحاج احمد).

الحريق أسفر عن إصابة طفلتين (4 و6 سنوات) بضيق في التنفس وحروق خفيفة باليدين. المصابتان تم إسعافهما في عين المكان وإجلاؤهما إلى مستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة. في حين تمكنت المصالح ذاتها من السيطرة على الحريق وتجنب انتشاره.