الجلفة.. فقدان خمسيني جرفه واد الملح بحاسي بحبح

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بحاسي بحبح مدعمة بإسعافات الوحدة الثانوية بالشارف لأجل نداء بوجود شخص محصور بسيارة نفعية من نوع “نيسان”، على مستوى الطريق الوطني رقم 01 “أ” بواد المسمى الملح، في شطره الرابط بين مدخل بلدية الزعفران والطريق الوطني رقم 01.

وتبيّن لفرق وحدات الحماية بعد وصولها، وحسب الشهود. فقدان شخص لتباشر عملية البحث عن المفقود من جنس ذكر يبلغ من العمر 55 سنة، على طول مجرى الواد.

وتلقت الدعم من الفرق المتخصصة التابعة للوحدة الرئيسية بالجلفة المتمثلة في فرقة “السينو-تقنية”.