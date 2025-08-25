الجلفة.. وفاة ثلاثيني وإصابة 4 آخرين في انحراف سيارة بـ بويرة الأحداب

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للمركز المتقدم للحماية المدنية بالصقيعة، مدعمة بإسعافات الوحدة الثانوية بحد الصحاري (ولاية الجلفة)، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17:25 لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع “شيفروليه أفيو”، على مستوى الطريق الوطني رقم “89 أ” باتجاه بويرة الأحداب.

الحادث للأسف خلف وفاة ضحية من شاب يبلغ من العمر 35 سنة. وإصابة 4 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و33 سنة.

تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم وإجلاؤهم إلى مستشفى حاسي بحبح، فيما نقل الضحية المتوفى إلى المستشفى المحلي.