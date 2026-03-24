الجلفة.. وفاة شاب في اصطدام بين مركبتين بحد الصحاري

شهدت منطقة حد الصحاري بولاية الجلفة، مساء اليوم، حادث مرور مأساوي، أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة، وذلك إثر اصطدام عنيف بين مركبتين.

وحسب الحماية المدنية، فقد تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية بحد الصحاري في حدود الساعة 22:27، بعد تلقيها نداء استغاثة بخصوص حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 89، في الاتجاه المؤدي إلى بلدية عين فقه.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارة نفعية من نوع “مرسيدس” وشاحنة من نوع “سوناكوم K120″، ما أدى إلى وفاة شخص من جنس ذكر في عين المكان متأثرًا بجروحه البليغة.

وتم تحويل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الاستشفائية المحلية، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث.