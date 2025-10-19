الجلفة: وفاة شابين وإصابة 5 أشخاص في حادث اصطدام 3 سيارات بسيدي لعجال

تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال، مدعمَّة بإسعافات عين وسارة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 16:28، لأجل حادث مرور تمثل في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات.

وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم “40 ب” في شطره الرابط بين حاسي فدول وسيدي لعجال.

الحادث، الذي نجم عن اصطدام ثلاث سيارات من نوع مرسيدس ، بيجو 207 ورونو سيمبو ، خلّف وفاة ضحيتين من جنس ذكر (عمراهما حوالي 38 سنة). وإصابة 5 آخرين تتراوح أعمارهم بين 46 و57 سنة.

تم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين وإجلاؤهم إلى المستشفى المحلي، فيما حوّل الضحيتان المتوفيان إلى مصلحة حفظ الجثث.

وفتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في ملابسات هذا الحادث.