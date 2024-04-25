الجلفة.. وفاة شاب إثر سقوطه في بئر تقليدي بمنطقة “شويشة” بدار الشيوخ

توفي شاب في الثلاقنيات من العمر، اثر سقوطه في بئر تقليدي بالمكان المسمى “شويشة”، التابعة لبلدية دار الشيوخ شرق ،ولاية الجلفة، بحسب بيان للحماية المدنية صدر اليوم.

وأضاف البيان أنّ مصالح الحماية المدنية تدخلت فيها اسعافات الوحدة الثانوية بدار الشيوخ مدعمة باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة متمثلة في كل من فرقة التعرف والتدخل في الأماكن الوعرة GRIMP وفرقة الغطس، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 18سا و04 د.

وذلك لأجل عملية بحث وانقاذ شخص يبلغ من العمر 37 سنة بالمنطقة المسماة شويشة بدار الشيوخ.

أين تبين بعد عملية البحث من طرف مصالحنا دامت ” ساعة” وجود الضحية للاسف ساقط غريق داخل بئر تقليدي عمقه 45 متر و قطره 03 أمتار به ماء بعمق حوالي 20 متر ، وذلك بمنطقة شويشة .

ليتم انتشال الضحية المتوفي وتحويله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محاد عبد القادر بحي شعباني بالجلفة.