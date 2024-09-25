الجلفة: 3 جرحى في حادث اصطدام سيارتين بسيدي لعجال

تدخلت فرق الإسعاف التابعة للوحدة الثانوية للحماية المدنية بسيدي لعجال بولاية الجلفة، مساء هذا اليوم. في حدود الساعة 20 سا و 43 د، لأجل حادث مرور.

الحادث تمثّل في اصطدام مباشر بين سيارة نفعية من نوع “تويوتا هيليكس” وسيارة من نوع “سوزوكي” تحملان ترقيم ولاية المدية، وذلك على مستوى الطريق الولائي رقم 137 باتجاه قصر الشلالة.

الحادث خلّف إصابة 3 أشخاص أعمارهم 35 و65 و56 سنة، تم تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لهم. وإجلاؤهم إلى مستشفى سيدي لعجال.