الجلفة.. 5 جرحى في حادث انقلاب سيارة بـ باب مسعود في الشارف

تدخلت اسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بحي البرج مدعم باسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 17:55 لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة من نوع بيجو 806 ، وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 46 بمنطقة باب مسعود اتجاه الشارف.

وخلف الحادث إصابة 5 أشخاص تتراوح اعمارهم بين سنتين و43 سنة، تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى المستشفى المختلط هتهات بوبكر بحي شعوة بالجلفة، قد فتحت المصالح المختصة تحقيقا في ملابسات الحادث الأليم.