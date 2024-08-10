الجلفة: 9 جرحى في حادث إصطدام سيارتين بعين وسارة

تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية، بعين وسارة، مساء هذا اليوم، في حدود الساعة 14سا41د لأجل حادث مرور.

الحادث تمثل في إصطدام سيارة من نوع هيونداي للنقل الجماعي مابين الولايات تشغل خط (تيارت-الجلفة) وسيارة من نوع نيسان،على مستوى مفترق الطرق قرنيني.

وخلف إصابة 9 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 27 سنة و 63 سنة، أين تم تقديم لهم الاسعافات الأولية اللازمة وإجلائهم الى مستشفى عين وسارة الولاية المنتدبة عين وسارة.