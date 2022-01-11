الجلوس مع فيفي عبده بـ”الدراهم”

أعلنت الفنانة المصرية، فيفي عبده، عن أسعار مرفقة بامتيازات، للراغبين في الجلوس معها والتقاط الصور. خلال زيارتها المقررة إلى الإمارات من 21 إلى 23 جانفي الجاري، بأحد فنادق أبو ظبي.

كما نشرت فيفي عبده على حسابها في “إنستغرام”، ملصق دعائي باللغتين العربية والإنجليزية. في حين حددت من خلاله تفاصيل العرض، الذي ينقسم إلى فئتين. وقالت موضحة: ”

وأوضحت فيفي عبده، “فئة البلاتينيوم يوما السبت والأحد، استمتع بـ”جلسة مثيرة” لمدة ساعتين مع فيفي عبده”. “من 11 صباحا حتى 1 ظهرا، بما في ذلك لقاء وتحية،وفرصة تصوير وغداء مع النجمة مقابل 1100 درهم “297 دولارا”.

أما الفئة الذهبية أيام الجمعة، السبت، والأحد، ” استمتع بجلسة بعد الظهر مع فيفي من 4 حتى 05:30 مساء”. “بما في ذلك لقاء وتحية، وفرصة تصوير مقابل 750 درهما إماراتيا للشخص الواحد 203 دولارات”.

كما اشترطت الفنانة للجلوس معها، أن يكون الشخص حاصلا على لقاح ضد فيروس كورونا. ونتيجة فحص PCR سلبية قبل 48 ساعة.

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ظهرت الفنانة المصرية فيفي عبده في حالة صحية صعبة، بعد فترة من غيابها والتزامها المنزل دون أي ظهور إعلامي.

ونشرت فيفي عبدو فيديو عبر حسابها على الإنستغرام تطلب فيه من جمهورها الدعاء بالشفاء، لأنها مريضة. ونشرت فيفي على صفحتها الرسمية على انستغرام قائلة: “يا مساء الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني أوي بحبكم أوي”.

و جاء في الفيديو: ” أكيد أنا وحشاكم عشان أنا عيانة.. إن شاء الله هبقى كويسة واطلعلكم قريب.. ادعولي وبحبكم أوي”.ولقي الفيديو ردود فعل متضامنة معها، من الجمهور والفنانين، ودعا البعض لها بالشفاء والعودة مجدداً لعملها.

وكشفت فيفي عن طبيعة مرضها، وقالت إن السبب في وعكتها الصحية هو حقنها ببعض الفيتامينات.ولكن الطعن بشكل جاء خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب.