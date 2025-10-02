الجمارك: إجراءات جديدة لتقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة

أعلنت المديرية العامة للجمارك، اليوم الخميس، اتخاذَ جملة من التدابير التي تهدف إلى تقليص آجال وتكاليف جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد.

وحسب بيانٍ للمديرية، تهدف هذه الإجراءات أيضا إلى التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع.

وخلال اجتماع تنسيقي ترأسه أمس اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك، تمت “دراسة القيود والصعوبات المسجلة في عملية جمركة المركبات المستوردة من طرف الأفراد. وكذا “الحلول العملية التي من شأنها تقليص آجال المعالجة واحتواء التكاليف التي يتحملها الأشخاص. إضافة إلى التخفيف من حدة التكدس على مستوى الموانئ ومناطق الإيداع”.

كما اتخذت أيضًا جملة من التدابير المستعجلة لتسريع عمليات الجمركة، لا سيما من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية.

وتحسين التنظيم اللوجستي بالمناطق المينائية وخارجها، والاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك “ألساس”.

هذا، إلى جانب وضع آليات للربط البيني بين مختلف المتدخلين، قصد رفع الأداء وضمان انسيابية أكبر في المعالجة.

وأضاف بيانُ المديرية أن هذه المبادرة تؤكد “عزمها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمرتفقيها”.

والتزم المشاركون المنخرطون في العملية بـ “تسخير كل الوسائل والإمكانات الكفيلة بوضع حد لهذه الوضعية”.