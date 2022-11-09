الجمارك: إستحداث خلايا توجيه لمرافقة المتعاملين الإقتصاديين والمصدرين

قامت إدارة الجمارك باستحداث خلايا توجيه واستماع لفائدة المتعاملين الإقتصاديين بالأخص المصدرين. قصد مرافقتهم في عملياتهم الخاصة بالتجارة الخارجية.

وأوضح مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك عادل حابسة، خلال يوم إعلامي حول “الإجراءات التسهيلية الممنوحة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين في مجال التصدير. بأنه تم تنصيب خلايا توجيه واستماع على المستوى المحلي. بهدف تقديم المشورة وتسهيل فهم الإجراءات الجمركية. مشيرا إلى أن هذه الخطوة تؤكد حرص مصالح الجمارك بأن تكون عملية ومواكبة لتطلعات المتعاملين.

كما أشار ذات المتحدث، إلى إصدار المديرية العامة للجمارك دليلا للمصدر بثلاث لغات “العربية، الفرنسية والإنجليزية”. متوفر على موقعها الالكتروني، لتبسيط الاجراءات الموجهة لصالح المصدرين. وتمنح هذه التسهيلات الجمركية على ثلاث مستويات: الإجراءات، الأنظمة الجمركية، والمراقبة. وذلك لخفض التكاليف وتوفير الوقت.

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كما تهدف الإجراءات المقررة من طرف الجمارك أيضا للرفع من القدرة التنافسية للمتعامل الإقتصادي الوطني. وتمكينه من إيجاد أسواق جديدة لمنتوجاته. حيث ساهمت هذه الإجراءات في رفع قيمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات. ووصلت 5 مليار دولار في 2021، وهو الرقم الذي سيتعزز مجددا في 2022.

وأكد حابسة سعي إدارة الجمارك لأن تكون مصالح جوارية تعمل على مرافقة وتوجيه المتعامل الإقتصادي في مجال التصدير. وأن تساعد على خلق مناخ أعمال “محفز، مستقر وجذاب”.

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