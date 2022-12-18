الجمارك: إطلاق المصالحة الجمركية لتسوية المنازعات الجمركية بطريقة ودية

أطلقت الجمارك حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الإقتصاديين والمواطنين، الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية. بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن هذا الإجراء جاء في إطار المهمة الجبائية التقليدية التي تضطلع بها إدارة الجمارك. حيث تعد الإيرادات الجمركية مصدرا مهما لإيرادات الخزينة العمومية. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها مطالبة بالنجاعة في ضمان التكفل ومتابعة التحصيل الجمركي لكل أنواع الديون. ما جعل تأمين الإيرادات هو الهدف الإستراتيجي الأول للمخطط الإستراتيجي للجمارك الجزائرية 2022-2024.

كما أطلقت الجمارك حملة إعلامية تحسيسية، تهدف إلى ترقية إجراء المصالحة الجمركية، وإعلام المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين الذين حررت ضدهم مخالفات جمركية. بإمكانية تسوية منازعاتهم بطريقة ودية عن طريق المصالحة، وبشكل نهائي. قبل مباشرة الدعوى القضائية، وحتى بعد مباشرة الدعوى القضائية. وفي أي مرحلة تكون عليها حتى بعد صدور حكم قضائي نهائي. وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 265 من قانون الجمارك.

كما أوضحت الجمارك، أن هذه المزايا التي يوفرها هذا النمط لتسوية النزاع الجمركي وديا وبصفة نهائية تتيح للمخالفين توفير الوقت وتخفيض التكاليف. الإستفادة من الأثر المسقط للدعوى العمومية في حالة إبرام المصالحة قبل صدور حكم نهائي. الإستفادة من الخصومات الجزئية المهمة من إجمالي مبلغ الغرامات المستحقة التي يمكن أن تصل معدل 70 بالمائة. مع إمكانية تقسيط مبلغ الغرامة المستحقة بعد إبرام المصالحة. وحتى إمكانية استرجاع البضائع، وفقا للشروط القانونية والتنظيمية، مقابل دفع قيمتها وفقا لأحكام المادة 336 مكرر.

من جهتها دعت الجمارك إلى كافة المتعاملين الاقتصاديين ومرتكبي المخالفات الجمركية للتقدم من مصالحها لتسوية منازعاتهم. وتجسد إرادتها في مرافقة المتعاملين وتؤكد جوارية مصالحها.

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