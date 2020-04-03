الجمارك: الأعوان يستفيدون من العلاوة الاستثنائية للمستخدمين المجندين ضد كورونا

أكدت المديرية العامة للجمارك، اليوم الجمعة، أن أعوان الجمارك معنيون بالاستفادة من العلاوة الاستثنائية المؤسسة لفائدة المستخدمين المجندين ضد كورونا.

ونشرت مديرية الجمارك، على صفحتها بفيسبوك ” أعوان الجمارك معنيون بالاستفادة من العلاوة الاستثنائية المؤسسة لفائدة المستخدمين المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا و ومكافحته عبر الحدود”.

للتذكير، فقد أعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مساء الثلاثاء، أنه وقع، على مرسوم لاستحداث علاوة استثنائية لفائدة مستخدمي الهياكل والمؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصحة، المجندين في إطار الوقاية من انتشار وباء كورونا ومكافحته.

وأوضح رئيس الجمهورية في لقاء صحفي مع وسائل إعلام وطنية، أن هذه العلاوة تدفع شهريا لفترة استثنائية من ثلاثة (3) أشهر قابلة للتجديد.

كما أعلن أن المرسوم يمكن تمديد الاستفادة منه الى فئات أخرى من المستخدمين الذين هم على علاقة مباشرة بمهمة الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته.