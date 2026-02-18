الجمارك الجزائرية تترأس الدورة الـ20 للجنة التدقيق بمنظمة الجمارك العالمية

إحتضن مقر المنظمة العالمية للجمارك ببروكسل يومي 16 و17 فيفري 2026 أشغال الدورة العشرين للجنة التدقيق. المخصصة لدراسة تقارير التدقيق الداخلي والخارجي وتعزيز آليات الحوكمة والامتثال للمعايير الدولية في التسيير المالي والمؤسسي.

وترأست الجزائر هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي، في تأكيد على الثقة التي تحظى بها داخل هياكل المنظمة. وعلى مكانتها المتقدمة في دعم مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة وتحديث منظومات الرقابة.

وتعكس هذه الرئاسة الدور المتنامي للجزائر كشريك فاعل وموثوق في تطوير العمل الجمركي متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي في المجال الجمركي.

