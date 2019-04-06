الجمارك الجزائرية: مداخيل الصادرات خارج المحروقات هامشية

أشارت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أن مداخيل الصادرات خارج المحروقات ضئيلة وهامشية.

وحسب بيان ذات الهيئة، فإنها لم تتعد 476 مليو دولار في الشهرين الأولين 2019.

وتتكون الصادرات خارج المحروقات أساسا من منتجات نصف المصنعة بـ 364 مليون دولار، مقابل 356 مليون دولار.

بالإضافة لسلع غذائية بواقع 67 مليون دولار، مقابل 55 مليون دولار.

وتجهيزات صناعية بـ 23 مليون دولار، مقابل 16 مليون دولار.

مواد خام بـ 18 مليون دولار، مقابل 32 مليون دولار سنة 2018.

إلى جانب سلع استهلاكية غير الغذائية، بـ 5 ملايين دولار، أي دون تغير مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.