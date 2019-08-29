الجمارك .. المديرية العامة تنفي تنظيم مسابقة توظيف

نفت المديرية العامة للجمارك، الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول فتح مسابقة توظيف بإدارتها.

وأوضحت المديرية، أن الأخبار المتداولة غير صحيحة،مشيرة إلى أن أي إعلان يخصها يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني،وعلى حساباتها،بمواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء في بلاغ الجمارك “لقد لوحظ تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأخبار غير صحيحة حول فتح مسابقة توظيف بإدارة الجمارك”.

وتابع البيان،”وعليه تذكر المديرية العامة للجمارك أي إعلان يخصه،يتم نشره عبر موقعها الإلكتروني الرسمي،أو صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها”.