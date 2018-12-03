الجمارك بشأن قضية ربراب: قرار المحكمة ليس نهائي

قال مدير الإعلام والاتصال بالجمارك، إن قضية رجل الأعمال اسعد ربراب، أمام العدالة.

وأوضح جمال بريكة، خلال استضافته في قهوة وجورنان، اليوم الاثنين، أن الجمارك في خدمة جميع المتعاملين الاقتصاديين خاصة المستثمرين.

وأشار المتحدث، إلى أن قرار المحكمة ليس نهائي، لأنهم قاموا باستئناف الحكم، الأمر الذي يحول دون تنفيذه.

وأضاف بريكة، أن هذا الإجراء كان حفاظا على الحقوق الجمركية، وحقوق الخزينة العمومية.

وقال ضيف الحصة، إن هناك جلسة مبرمجة يوم الخامس من ديسمبر في الجزائر، حيث سيفصل في هذه القضية فيما يتعلق بمخالفة قانون الصرف.