الجمارك تتمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين أرور منذ بداية السنة

تمكنت مصالح الجمارك الجزائرية، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 4 ملايين أورو كانت بصدد التحويل للخارج.

العمليات النوعية التي قامت بها مصالح الجمارك، تمتد فترتها من بداية جانفي الماضي إلى غاية شهر أكتوبر الحالي.

وسجلت أكبر عملية تهريب بتبسة، بقيمة 2 مليون أورو خلال عملية واحدة بتاريخ 31 جويلية الماضي.

كما سجل مطار هواري بومدين 3 عمليات بين أووت وأكتوبر، حيث تم ضبط 1411500 أورو.

أما جمارك وهران فتمكنت من إحباط تهريب 152700 أورو، من خلال 3 عمليات شهرأكتوبر.

كما سجلت مصالح قسنطينة محاولة تهريب 358450 أورو خلال شهر سبتمبر، ومن مطار ورقلة تم احباط تهريب 9150 أورو، وفي عنابة 96000 دينار تونسي.