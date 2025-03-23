الجمارك تحبط تهريب 3782 قرص مهلوس بسيدي بلعباس

تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام للجمارك بسيدي بلعباس والفرقة المتعددة المهام للجمارك بابن باديس. التابعتين لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسيدي بلعباس. ضمن إقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وذلك خلال عمليتين منفصلتين.

وقد أسفرت العمليتان حسب بيان للمديرية الجهوية للجمارك بتلمسان و في إطار الجهود الميدانية المتواصلة التي تبذلها الفرق الجمركية العملياتية، من ضبط 3582 وحدة من كبسولات مهلوسة من نوع بريغابالين بتركيز 300 ملغ. و200 قرص مهلوس من نوع إكستازي ذات لون أصفر. وذلك بعد إجراء تفتيش دقيق لسيارتين سياحيتين.

كما تم حجز هذه البضائع المحظورة ووسيلتي النقل المستعملتين في عملية التهريب. و توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

تؤكد هاتان العمليتان مرة أخرى على التجند الدائم للفرق الجمركية العملياتية والتنسيق المحكم لجهودها في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

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