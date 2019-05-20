الجمارك تحبط محاولة تهريب 570 ألف أورو عبر مطار هواري بومدين

تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين من إحباط محاولة تهريب 570 ألف أورو و101 ألف دولار.

حيث كانت الأموال المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متوجه إلى برشلونة.