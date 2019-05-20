الجمارك تحبط محاولة تهريب 570 ألف أورو عبر مطار هواري بومدين

حيث كانت الأموال المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متوجه إلى برشلونة.
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تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني والدرك بالنعامة من حجز 05 قناطير و20 كلغ من الكيف المعالج.
وحسي بيان لمصالح الجمارك فإن العملية كانت…
تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين من إحباط محاولة تهريب 570 ألف أورو و101 ألف دولار.
حيث كانت الأموال المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متوجه إلى برشلونة.
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أطلقت بلدية عنابة مزايدة مفتوحة لكراء 3 مواقف سيارات بشاطئ "س.سالم"، وذلك لمدة 4 أشهر بداية من 1 جوان 2019.
وحددت البلدية سعرا افتتاحية للمواقف الثلاثة…
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