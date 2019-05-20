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الجمارك تحبط محاولة تهريب 570 ألف أورو عبر مطار هواري بومدين

أخبار الجزائر
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الجمارك تحبط محاولة تهريب 570 ألف أورو عبر مطار هواري بومدين
بقلم أمينة داودي

تمكنت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين من إحباط محاولة تهريب 570 ألف أورو و101 ألف دولار.

حيث كانت الأموال المحجوزة بحوزة مسافر جزائري متوجه إلى برشلونة.


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