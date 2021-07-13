الجمارك تحبط محاولة تهريب 60 ألف دولار عبر رحلة الجزائر الدوحة

تمكن أعوان الجمارك الجزائرية بمطار الجزائر الدولي “هواري بومدين” بحجز مبلغ من العملة الأجنبية، يقدر ب 60.00 دولار أمريكي.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك فإن الكيس كان مموها داخل أوراق من الألمنيوم في أمتعة مسافر أجنبي، وذلك أثناء المعالجة الجمركية للرحلة الجوية المتجهة إلى الدوحة.

واكد البيان أن المهمة قد جاءت في إطار المهام الموكلة لإدارة الجمارك المتعلقة لاسيما بمكافحة الجرائم المتعلقة بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج و في إطار التنسيق العملياتي مع المصالح الأمنية،