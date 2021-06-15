الجمارك تحجز أزيد من ربع مليون قرص مهلوس في المغير!

إثر كمين تم نصبه بعد التحصل على معلومات

تمكنت عناصر الفرقة متعددة المهام للجمارك في “إسطيل” بولاية المغير، أمس، من تنفيذ عملية نوعية غير مسبوقة، تكللت بحجز أكثر من ربع مليون قرص مهلوس.

وفي التفاصيل، علمت “النهار” من مصادر مطلعة، أن عناصر الجمارك، تمكنوا إثر اعتراض وتفتيش شاحنة بصهريج مشبوهة، من اكتشاف وجود أكثر من 263 ألف قرص مهلوس بداخلها.

وأوضحت المصادر، أن العملية جاءت إثر الحصول على معلومات حول عملية لتهريب كميات ضخمة من المهلوسات والمسلك المفترض لعملية التهريب، ليتم نصب كمين من طرف أفراد الجمارك، على مستوى الطريق الوطني رقم 46 أ بقرية “البعاج” التابعة إقليميا لبلدية “أم الطيور”، انتهى باعتراض سبيل شاحنة ذات صهريج.

وتبين بعد تفتيش الشاحنة المشبوهة وجود 263386 قرص مهلوس من نوع “بريغابالين” 300 ملغ، كانت مخبأة داخل صهريج الشاحنة.

وقد جرى، على الفور، توقيف سائق الشاحنة وحجز المركبة وفتح ملف قضائي في القضية.