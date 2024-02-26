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أخبار الجزائر

الجمارك تحجز أزيد من نصف قنطار كيف بورقلة

بقلم نادية بن طاهر
الجمارك تحجز أزيد من نصف قنطار كيف بورقلة
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بتقرت التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بورقلة، من حجز 56.705 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تمت العملية بالإشتراك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

حيث تم حجز ما يقارب 57 كلغ من الكيف المعالج وشاحنة استعملت في نقل وتهريب البضاعة المحظورة.

وتكرس العملية التجند الدائم والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على حفظ الأمن والنظام العموميين.

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