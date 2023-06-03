الجمارك تحجز أزيد من 11 ألف قرص مهلوس

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة، من حجز 4242 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمدرية العامة للجمارك، تم توقيف 3 أشخاص وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة. وحجز سيارتين سياحيتين استعملتا في التهريب.

كما أحبط أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمنيعة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، عملية تهريب 7400 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ. باستعمال مركبة رباعية الدفع كان على متنها شخصان.

وعلى إثر عملية أخرى، أحبط أعوان الجمارك بتمنراست، عملية تهريب 5 أطنان من الفرينة و8200 لتر من المازوت. حيث تم ضبطها على إثر كشف مخبأ مهيأ خصيصا لتخزين البضائع الموجهة للتهريب.

كما تمكن أعوان الجمارك، على مستوى نقطة مراقبة ميدانية، من حجز 1370 ساعة ذكية تم ضبطها على متن سيارة سياحية.

وتعكس العمليات المحققة النشاط الميداني الحثيث لأعوان الجمارك الجزائرية في إطار ممارسة المهام الحمائية المنوطة بالجهاز.

كما تؤكد التنسيق الميداني المحكم مع الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله.