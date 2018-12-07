الجمارك تحجز أزيد من 20 ألف دينار تونسي بأم الطبول في الطارف

تمكنت مصالح الجمارك بالمركز الحدودي بام الطبول ولاية الطارف، من حجز مبلغ مالي يقدر بـ14 ألف دينار تونسي، إثر عملية تفتيش لمركبة حاولت دخول التراب الوطني.

وخلال نفس العملية، تم حجز 50 كلغ من الكبد غير صالحة للاستهلاك، عند نفس الشخص.

كما أحبطت الشرطة بنفس المركز الحدودي لولاية الطارف هذا الأسبوع، محاولة إخراج مبلغ يقدر بـ9 آلاف دينار تونسي داخل مركبة تحمل لوحة ترقيم جزائرية.

حيث لم يصرح المسافران عن المبلغ الموجود بحوزتهما أثناء محاولتهما الدخول والخروج عبر الحدود الجزائرية – التونسية.