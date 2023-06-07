الجمارك تحجز أزيد من 80 ألف حبة صاروخ بالمسيلة 

حجز أعوان الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمسيلة، والتابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف، كمية معتبرة من المؤثرات العقلية.

وحسب ذات المصالح تم إحباط في عمليتين نوعيتين وبالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. وكذا عناصر الدرك الوطني بالمسيلة، تهريب أدوية مصنفة ذات خصائص مؤثرة عقليا.

وخلال عملية تفتيش لشاحنة تم ضبط 70648 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مخبأة داخل عجلتين إضافيتين ومخفية للتمويه تحت كمية معتبرة من البصل قدرت بـ 5000 كلغ، على متن شاحنة.

فيما تم حجز في العملية الثانية10342 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، مخبأة داخل خزان الوقود لسيارة سياحية. ولهذا بلغت الكمية الإجمالية للمهلوسات المحجوزة 80990 قرص.

وتم توقيف 3 مخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، مع حجز البضاعة محل الغش، حجز البضاعة المستعلمة لإخفاء الغش، ووسيلة النقل المستعملة في التهريب.