الجمارك تحجز أكثر من مليون و500 ألف أورو خلال 11 شهرا

كشف مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية، صيد العربي، عن تحصيل 965 مليار دينار جزائري من الإيرادات الجمركية.

خلال 11شهرا الأولى من سنة 2019، ومن المرتقب أن يرتفع هذا الرقم إلى 1000 مليار دينار، مع ضبط الحصيلة النهائية.

التي سيتم الإعلان عنها في الـ26 جانفي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك.

وقال صيد العربي لدى استضافته، أمس، في برنامج «ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى.

أنه وبمقارنة هذا الرقم، خلال نفس الفترة من سنة 2018، التي بلغت فيها الإيرادات 913 مليار دينار.

فإننا نسجل زيادة بـ6 من المئة وهذا يعد مؤشرا إيجابيا.

مضيفا أن من أبرز عوامل تحسين هذه التحصيلات إدخال رسوم جديدة، منها الرسم الإضافي الوقائي الذي تم تطبيقه فعليا.

كما أشار «ضيف الصباح» إلى المجهودات التي بذلتها إدارة الجمارك، خلال سنة 2019، للتحكم في الواردات.

حيث تم تسجيل انخفاض محسوس في الواردات، خلال الـ11شهرا، بـ 3.5 مليار دولار.

وفي إطار تدعيم خزينة الدولة وعصرنة الجمارك، أبرز صيد العربي أن الجمارك عملت، خلال الـ8 أشهر الأخيرة من السنة الماضية.

على تصفية الأموال المودعة، حيث تم توجيه 120 مليار دينار للخزينة العمومية، ومن المرتقب أن يصل هذا العدد إلى 200 مليار دينار

مع ضبط الحصيلة النهائية، معتبرا أن هذه الخطوة تعد جريئة لتصفية كل الحسابات وعدم ترك الأموال نائمة.

كما تطرق صيد العربي إلى أهم المحجوزات التي حققتها الجمارك في 2019.

ومنها حجز أكثر من 212 ألف و919 قرص مهلوس و2000 كلغ من المخدرات.

وأكثر من 2.5 كيلوغرام من الكوكايين، إلى جانب حجز أكثر من مليون و500 ألف أورو و328 ألف و963 دولار . وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمحاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج.

أوضح المسؤول ذاته أنه تم اعتماد طريقة استباقية بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بالتنسيق مع البنوك، للحدّ من تهريب الأموال.

التي عادة ما تكون في شكل سلع تحمل فواتير مضخمة أغلبها عتاد وآلات.

ولذلك عملنا على إرهاقهم، وقد حققنا نتائج ملموسة في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن النظام المعلوماتي الجمركي

. أشار المتحدث إلى العقد الذي تم إمضاؤه مع الشريك الكوري لتطوير هذا النظام بمرافقة خبرات جزائرية.

وهناك جهود لخلق مركز معطيات يحوي كل المعلومات الجمركية بالإضافة إلى نوافذ على الشركاء.

وأعلن في السياق ذاته عن الشروع في إعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الوحيد .

الذي سيسمح بوضع قاعدة بيانات واحدة لتبادل المعلومات وربح الكثير من الوقت وتجنب الغش.

مؤكدا أنه سيتم خلال 26 جانفي إطلاق موقع إلكتروني جديد بثلاث لغات، يحتوي على عدة خدمات واستعمالات جديدة لكل الشركاء.

وفي رده على أهم ما تضمنه قانون المالية 2020 في الجانب الجمركي.

اعتبر صيد العربي أنه أتى بالكثير من الإجراءات التحفيزية لزيادة الإيرادات ومكافحة الغش.

حيث تم اعتماد نوع من المرونة، وكذا تخفيف الجانب العقابي لخلق الثقة بين المؤسسات والمحافظة على ديمومتها.