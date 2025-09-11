إعــــلانات
أخبار الجزائر

الجمارك تحجز أكثر من 193 كلغ مخدرات بالأغواط

بقلم أمينة داودي
تمكن كل من أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط وأعوان الفرقة المتنقلة للجمارك بالأغواط. بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط. على إثر نشاط ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز 193.52 كلغ من مادة الكيف المعالج.

الكمية المحجوزة كانت على متن جرار طريقي بمقطورة. كما جاءت العملية في إطار مواصلة الجهود الميدانية للفرق الجمركية العملياتية بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين. وتندرج في إطار تجنّد أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

