الجمارك تحجز أكثر من 21 مليون “محيرقة”

تمكنت مصالح الجمارك من حجز أكثر من 21 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات منذ بداية سنة 2021.

وأفاد بيان المديرية العامة للجمارك، أن العمليات جاءت لحماية الإقتصاد الوطني وسلامة وصحة المواطن. وردعا لكل أشكال الغش، التهريب والجرائم الاقتصادية، حيث سجلت الجمارك أزيد من 80 عملية حجز للألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

وأضاف البيان، أن العمليات مكنت من حجز أزيد من 21 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات من مختلف الأشكال والأحجام. بقيمة تزيد عن 22 مليون دينار. كما بلغت قيمة الغرامات المستحقة أزيد من 476 مليون دج. بالإضافة إلى حجز 13 مركبة وثلاث شاحنات، جرار طريقي .

وأكد البيان، أن العمليات مكنت من توقيف 77 شخص وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة.

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