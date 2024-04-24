الجمارك تحجز أكثر من 27 ألف قرص إكستازي بوهران

تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية الأقسام للجمارك بوهران الخارجية باقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بوهران من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع اكستازي.

العملية تمت اثر حاجز ميداني مشترك مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. والتي أسفرت بعد تفتيش منزل عن ضبط 27 الف و279 قرص إكستازي. مع حجز سيارتين سياحيتين تستعمل في التهريب ومبالغ مالية من عائدات الترويج بالعملتين الوطنية والصعية.

المتورطان المتهمان في قضية الحال تم احالتهما على الجهات القضائية المختصة.

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