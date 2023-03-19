الجمارك تحجز أكثر من 28 ألف قرص مهلوس بميناء الجزائر

تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بميناء الجزائر من توقيف شخصين بحوزتهما أكثر من 28 ألف قرص مهلوس.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في إطار ممارسة المهام المنوطة بمصالح الجمارك الجزائرية المتعلقة بمعالجة المسافرين على مستوى المحطة البحرية بميناء الجزائر. أين تمكن أعوان المفتشية الرئيسية لفحص المسافرين التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالجزائر أنظمة خاصة. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالجزائر-ميناء. من حجز 28649 قرصا مهلوسا من نوع اكستازي تم ضبطها بحوزة مسافرين إثنين. على متن إحدى الرحلات البحرية القادمة من مرسيليا. تم بعد إخضاعهما وأمتعتهما للفحص الدقيق.

كما قامت ذات المصالح، بتوقيف المخالفين وإحالتهما على الجهات القضائية المختصة.