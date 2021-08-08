الجمارك تحجز أكثر من 3000 قرص مهلوس على متن مركبة سياحية بتيارت

تمكنت الفرقة المتنقلة للجمارك بولاية تيارت وبالتنسيق مع الفرقة المتعددة المهام بتيسمسيلت. من حجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة وتوقيف شخصين

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن العملية جاءت إثر معلومات مفادها محاولة تهريب كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة على مستوى الطريق الوطني رقم 40 .الرابط في شطره بين بلديتي حمادية والرشايقه. حيث قامت ذات الفرق بنصب حاجز أمني أدى إلى توقيف مركبة سياحية تمت عملية تفتيشها. حيث عثر على كمية من الاقراص المهلوسة مقدرة بـ 3388ـ قرص مهلوس من نوع ريفوتريل. مع توقيف شخصين كانا على متن المركبه. وتحويلهما أمام وكيل الجمهورية بتهمة تهريب الممنوعات.