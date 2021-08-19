الجمارك تحجز أكثر من 36 ألف قرص مهلوس عبر 3 ولايات

أعلنت المديرية العامة للجمارك عن حجز كميات هامة من الأقراص المهلوسة. في عمليات مختلفة قامت بها مصالحها على مستوى ولايات بسكرة، الأغواط والمغير.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد قام مؤخرا أعوان الفرقة المتعددة المهام باسطيل ولاية المغير التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بورقلة. بالتنسيق مع أفراد الدرك الوطني، من إحباط محاولة تهريب حساسة مكنت من حجز 18150 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ على متن شاحنة. وكانت الأقراص المهلوسة المحجوزة مخبأة بإحكام خلف صناديق للخضر قديمة وفارغة بغرض التمويه. ليتم توقيف شخصين وإحالتهماأمام الجهات القضائية المختصة.

وأضاف البيان، أن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك ببسكرة تابعة للمديرية الجهوية للجمارك بقسنطينة. تمكنوا من حجز 13304 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) كانت مخبأة بإحكام في أماكن مختلفة بسيارة سياحية. ليتم تحرير محضر حجز ضد المخالف وتوقيفه وتحويله أمام الجهات القضائية المختصة.

من جهتهم، قام أعوان الفرقة الجهوية لمكافحة التهريب للجمارك التابعة لمديرية الأغواط. بالتنسيق مع أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك لنفس الولاية بإحباط عملية تهريب حساسة مكنت من حجز 5040 قرص مهلوس من نوع بريغابالين (300 ملغ) كانت مخبأة بمركبة سياحية.