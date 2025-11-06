الجمارك تحجز أكثر من 55 ألف قرص مهلوس في باتنة

تمكنت الفرقة المتنقلة التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بباتنة، بالتنسيق مع الفرقة الجهوية للجمارك بقسنطينة. وأفراد الأمن والوقاية للجيش الوطني الشعبي بباتنة، من تنفيذ عمليتين متفرقتين.

وأسفرت العمليتان عن حجز 41.250 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ أجنبي الصنع. بالإضافة كذلك إلى مركبة من نوع فيات دوبلو. ناهيك عن حجز 14.600 قرص مهلوس من نفس النوع بريغابالين 300 ملغ أجنبي الصنع، مع حجز مركبتين من نوع بيجو 404 ورونو كليو، وتوقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية.

وحسب بيان لمصالح الجمارك، فإن هاتين العمليتين تجسدان اليقظة العالية والمهنية الرفيعة لأعوان الجمارك الجزائرية. وكذا التنسيق الميداني الفعّال مع مختلف الأسلاك الأمنية، في سبيل حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من كل أشكال التهريب والجريمة المنظمة.

