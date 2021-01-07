الجمارك تحجز بضائع بقيمة 7 ملايير دينار خلال 11 شهرًا

أعلنت الجمارك، عن حجز بضائع موجهة للتهريب عبر الحدود بقيمة تقارب 7 ملايير دينار خلال 11 شهرا من 2020.

وتمّ خلال الفترة بين 1 جانفي و30 نوفمبر من العام الماضي، 2527 عملية حجز في إطار مكافحة التهريب.

وتمّ خلال محاولات التهريب التي تمّ التصدي لها من طرف الجمارك، استخدام 446 مركبة و42 شاحنة وجرارين ورافعتين.

بالإضافة الى سبعة دراجات نارية و10 دواب، حيث تورّط في هذه العمليات 2680 شخصًا.

وتشمل المحجوزات، أقراص مهلوسة وسجائر ووقود وأسلحة وذخائر ومواد متفجرة ومشروبات كحولية ومواد نفيسة وسيارات وألبسة ومواد غذائية وعملة صعبة.

بالإضافة الى مواشي وأدوية وعتاد مواد حساسة ونفايات معدنية وغير معدنية.

وفيما يتعلق بالمهلوسات والمخدرات، حجزت الجمارك بالتنسيق مع مختلف الجهات الأمنية، أكثر من 15.875 كيلوغرامًا من الكيف المعالج.

بالإضافة الى مليون و536 الف و660 وحدة من المواد المهلوسة و68 علبة من المواد ذاتها.

وكذا 17.89 غرامًا من الكوكايين قام بمحاولة تهريبها 291 شخصًا مخالفًا.

وأظهرت الحصيلة حجز 126.076 لترًا من الوقود بقيمة 9.340.240 دينار، إضافة إلى ألبسة مستعملة.

وبخصوص المعادن النفيسة، حجزت الجمارك أزيد من مليوني غرام من الذهب و1.382.9 غرام من الفضة بقيمة 231.087.129 دينار.

أما عن العملة الصعبة، فقامت الجمارك بحجز 34 ألف و900 دولار، و376.620 أورو و65.170 دينار تونسي و25 ألف فرنك إفريقي.