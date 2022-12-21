الجمارك تحجز عتادا مخصصا للتنقيب عن المعادن بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك من حجز عتاد مخصص للتنقيب عن المعادن بولاية تمنراست.

وحسبما أفاد به بيان للمديرية العامة للجمارك، فإنه تجسيدا لبرنامج التدخلات الميدانية المشتركة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية مع الأجهزة الأمنية. تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بعين أمقل. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست. بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. من حجز عتاد مخصص للتنقيب عن المعادن يتمثل في 28 مولدا كهربائيا ومطرقتي ضغط وثلاث محركات ومضخة مياه وثلاث أصابع ديناميت وصاعق كهربائي فضلا عن ثلاث دراجات نارية” .

كما تندرج العملية -يضيف نفس البيان- في إطار ممارسة الدور الحمائي لمصالح الجمارك الجزائرية وتجند أعوانها التام في سبيل مكافحة التهريب بشتى أشكاله”.