الجمارك تحجز عتاد خاص بالتنقيب عن المعادن بتمنراست

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بعين أمقل، التابعة إقليميا لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست، من حجز عتاد خاص بالتنقيب عن المعادن.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تم تنفيذ هذه العملية المشتركة، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وتم خلال هذه العملية حجز 37 مولد كهربائي، و7 مطارق ضاغطة، و2 أصبع ديناميت، مع حجز سيارة رباعية الدفع.

وتندرج العملية في سياق الجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية. بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله.