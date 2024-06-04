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أخبار الجزائر

الجمارك تحجز قرابة 18 ألف كبسولة مهلوسة

بقلم نادية بن طاهر
الجمارك تحجز قرابة 18 ألف كبسولة مهلوسة
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تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بالمنيعة، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، في عملية مشتركة مع أفراد الجيش، من حجز 17939 كبسولة مهلوسة من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط هذه الكمية، مخبأة بإحكام على متن جرار طريقي بمقطورة. كما تم توقيف شخص وإحالته على الجهات القضائية المختصة.

وتكرس العملية الجهود المعتبرة والتنسيق المحكم بين أجهزة الدولة في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

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