الجمارك تحجز قرابة 24 ألف قرص مهلوس بالأغواط

تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب بالأغواط، من حجز 23981 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، تم ضبط هذه الكمية من المهولسات، على إثر التفتيش الدقيق لمركبة نفعية.

وتندرج العملية في إطار ممارسة المهام الحمائية لمصالح الجمارك الجزائرية في إطار مكافحة التهريب بشتى أشكاله. لاسيما تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية. حفاظا على صحة وسلامة المواطن وحرصا على حفظ الأمن والنظام العموميين.