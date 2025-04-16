الجمارك تحجز قرابة 3 كلغ من المخدرات بسيدي بلعباس

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك بسيدي بلعباس التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بسيدي بلعباس. بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتلمسان، من حجز 272 كبسولة من الكيف المعالج بوزن 2.75 كلغ. أين تم ضبطها على إثر التفتيش الدقيق لسيارة سياحية.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت إستمرارية للنشاط الميداني الحثيث المتواصل للفرق الجمركية العملياتية. أين تم حجز البضاعة المحظورة و وسيلة النقل المستعملة في التهريب. مع توقيف المخالفين وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.

كما تكرس العملية المحققة التجند الدائم للفرق الجمركية العملياتية في مكافحة تهريب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، حفاظا على أمن و استقرار الوطن.

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