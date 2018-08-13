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الجمارك تحجز قناطير من الفواكه ومأكولات القطط بالميناء في سكيكدة

أخبار الجزائر
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الجمارك تحجز قناطير من الفواكه ومأكولات القطط بالميناء في سكيكدة
بقلم محمد حمادة

تمكن عناصر مفتشية الجمارك بميناء سكيكدة، من حجز قناطير من الفواكه ومأكولات القطط بالاضافة إلى قطع غيار مستعملة ودرجات هوائية قديمة

وحسب مصادر النهار فإن العملية كانت خلال عمليات تفتيش لباخرة الجزائر 2 التي رست بميناء سكيكدة قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية،

حيث تم اكتشاف المجوزات المتمثلة في 4 قناطير من فاكهة التفاح و3 قناطير مواد غذائية خاصة بالقطط ،

وكذا درجات هوائية وقطع غيار مستعمل، رغم انها كانت مموهة داخل سيارات سياحية تحمل ترقيم أجنبي

يذكر ان هده الباخرة كان على متنها 876 مسافرا و 286 سيارة، استفادت 139 عائلة من خدمة الرواق الأخضر.


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