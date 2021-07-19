الجمارك تحجز كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء بميناء بجاية

حجزت مصالح المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء بجاية التابعة للمديرية الجهوية للجمارك بسطيف كاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وقالت آمال رحاب المديرة الفرعية للإعلام الآلي والإتصال بالمديرية الجهوية للجمارك بسطيف “لوأج”. أن هذه العملية تندرج في إطار المهام المنوطة بإدارة الجمارك لا سيما ما تعلق منها بالرقابة الجمركية على عمليات التجارة الخارجية عند الإستيراد. مشيرة إلى أن أفراد المفتشية الرئيسية للعمليات التجارية بميناء بجاية. قد تمكنوا من رفع هذه المخالفة المتمثلة في إستيراد بضاعة محظورة تبعا لعملية رقابة وثائقية لتصريح مفصل والفحص المادي للبضاعة موضوع التصريح.

وكشفت ذات المتحدثة، أن العملية أسفرت عن مصادرة البضاعة المتمثلة في كاميرات ذات رؤية ليلية. تخضع لترخيص مسبق من طرف وزارة الداخلية وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بموجب قانون الجمارك الساري المفعول. فيما قدرت قيمة الغرامات المالية المستوجبة بـ 13 مليون و684 ألف و673 دج.