الجمارك تحجز كمية معتبرة من البضائع قادمة من مرسيليا

تمكنت مفتشية أقسام الجمارك للأنظمة الخاصة من إحباط محاولة إدخال كمية معتبرة من البضائع ذات الطابع التجاري.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، كانت الكمية، محملة على متن مركبة أحد المسافرين القادمين عبر الرحلة البحرية من مرسيليا (فرنسا).

ليتم حجز 660 وحدة من شوكولاتة مارس، و50 علبة شوكولاتة سنيكرز، و25 علبة بسكويت ميلكة. و3000 علبة علكة إفردو، و45 كلغ من فاكهة الكيوي. و60 كلغ من فاكهة الأفوكادو، و30 كلغ من فاكهة المانجو.

هذا وتعكس هذه العملية الجاهزية العالية واليقظة الدائمة لأعوان الجمارك في التصدي لكلّ أشكال الغش والتهريب. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وأمن المستهلك.