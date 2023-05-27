الجمارك تحجز كمية معتبرة من المخدرات والسجائر والبضائع بعدد من الولايات 

تمكنت مصالح الجمارك من حجز كمية معتبرة من المخدرات والسجائر والبضائع في إطار محاربة التهريب والتجارة غير المشروعة. العملية تمت بالتنسيق مع مصالح الأمنية.

وحسب بيان المديرية العامة للجمارك حجز الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بوهران بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي، 196 غرام من الكيف المعالج تم ضبطها على إثر تفتيش سيارة وتوقيف شخصين.

ونجح اعوان المفتشية الرئيسية لمراقبة العمليات التجارية التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بمستغانم من حجز 14980 وحدة من الشماريخ، . كما مكنت ذات العملية من حجز 8083 وحدة من مستلزمات خاصة بجهاز تدخين الشيشة، 2848 زوج أحذية، 748 هاتف ذكي من مختلف العلامات.

وكما تم حجز 344 قارورة عطر مختلفة الأنواع، 773 عبوة حفظ السوائل الساخنة مختلفة الأحجام، و180 وحدة غسول اليدين. بالإضافة إلى 53 كاميرا مراقبة، 37 شاشة مختلفة الأحجام، 70 علبة من مستحضرات التجميل. وكذا 13 علبة مكملات غذائية، 9 دراجات هوائية، 18 جهاز كمبيوتر و3 وحدات مركزية، 10 لوحات رقمية، 4 ثلاجات مستعملة، 25 كغ من البروتين، 4 آلات طباعة و5 آلات تصوير.

العملية تمت إثر فحص لحاوية على مستوى ميناء مستغانم

وأضاف ذات البيان فقد احبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك، التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك ببئر العاتر محاولة تهريب 1000 علبة من السجائر الأجنبية المنشأ من نوع HP و500 علبة من المعسل.