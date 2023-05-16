الجمارك تحجز كمية معتبرة من المخدرات والمهلوسات في 4 ولايات

تمكنت مصالح الجمارك بالتنسيق مع مصالح مفتشية الأقسام عبر ولايات تبسة، ورقلة والشلف وأم البواقي من حجز 43 كلغ من المخدرات و3 آلاف قرص مهلوس. بالإضافة كذلك إلى قرابة 24 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وفي سياق التنسيق العملياتي للفرق الجمركية مع المصالح الأمنية. أحبط أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام بالشلف. إثر عملية مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني. محاولة تهريب وترويج 43 كلغ من الكيف المعالج تم ضبطها بعد التفتيش الدقيق لمركبة سياحية.

كما تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام للجمارك باسطيل التابعة لمصالح مفتشية الأقسام بالوادي. بإقليم إختصاص المديرية الجهوية بورقلة، وعلى إثر عمليتين متفرقتين تم تنفيذ إحداهما بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني. من حجز 3000 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 مغ. تم ضبطها مخبأة بإحكام في أجزاء وتجاويف سيارتين سياحيتين.

كما تمكن أعوان الفرقة الجهوية المتخصصة في مكافحة التهريب التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بالتنسيق مع الجيش الوطني الشعبي من حجز 16500 علبة من السجائر الأجنبية الصنع.

وفي عمليات أخرى، تم تحقيقها من قبل المصالح الجمركية العملياتية بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتبسة. تمكن أعوان كل من الفرقة المتعددة المهام بخنشلة، الفرقة المتنقلة للجمارك والفرقة المتعددة المهام للجمارك بمسكيانة. التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بأم البواقي، على التوالي. من حجز 7250 علبة سجائر أجنبية الصنع. وحدة من الشعيرية (إندومي) ذات منشأ أجنبي. بالإضافة كذلك إلى 5700 وحدة من المشروبات الكحولية مختلفة الأحجام والأنواع مع حجز سيارة سياحية وسيارتين نفعيتين.

تكرس العمليات المحققة التجند التام والتنسيق الميداني المحكم بين المصالح العملياتية لأجهزة الدولة في سبيل مكافحة أشكال التهريب، حماية الاقتصاد الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور