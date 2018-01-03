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الجمارك تحجز كمية من الكيف بتندوف

أخبار الجزائر
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الجمارك تحجز كمية من الكيف بتندوف
بقلم إيمان ض

تمكّن عناصر الفرقة المتنقلة للجمارك بتندوف، من توقيف سيارة من نوع “طيوطا ياريس”، بها 4 حزم من الكيف.

التوقيف جاء إثر حاجز أمني على الطريق الوطني، حيث تمّ العثور على أربعة حزم صغيرة من مادّة الكيف المعالج ذات وزن إجمالي 3 كغ و814 غ.
الكمية كانت مخبّأة بإحكام داخل الأبواب الخلفية للسيارة ،تم حجز البضاعة محل التهريب ورفع مخالفة جمركية ضد الموقوفين.
من جهة أخرى، تمكن عناصر فرقة الجمارك بتيمياوين بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي.
وكذا الفرقة الإقليمية للدرك الوطني و حرس الحدود السرية من حجز 32 من شاحنة نوع بيرلي محملة بـ 195 كيس من الفرينة سعة 50 كلغ.
الفرينة كانت متّجهة نحو الحدود الجزائرية المالية.

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